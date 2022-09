Otranto, il sindaco tra i 10 arresti per la truffa sul turismo: favori ad albergatori e gestori di lidi per assicurarsi soldi e voti (Di lunedì 12 settembre 2022) Sequestrati stabilimenti balneari, aziende agrituristiche, diverse unità immobiliari: contestata anche la corruzione elettorale. l'inchesta parte dall'affare, poi sfumato, di portare in Salento il Twiga di Briatore. Indagato anche l'ex assessore Ruggeri Leggi su repubblica (Di lunedì 12 settembre 2022) Sequestrati stabilimenti balneari, aziende agrituristiche, diverse unità immobiliari: contestata anche la corruzione elettorale. l'inchesta parte dall'affare, poi sfumato, di portare in Salento il Twiga di Briatore. Indagato anche l'ex assessore Ruggeri

