Fiorello, dopo la morte del padre: non riusciva più a farlo, la rivelazione (Di lunedì 12 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fiorello ha deciso di confidarsi a cuore aperto su un evento doloroso del passato, ammettendo che ha pensato seriamente di finirla in quel momento: ecco che cosa è successo e ha detto. È sempre stato riservato sulla sua vita privata, nonostante sia uno dei volti più amati della Tv e dello spettacolo in generale. Lo Leggi su youmovies (Di lunedì 12 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha deciso di confidarsi a cuore aperto su un evento doloroso del passato, ammettendo che ha pensato seriamente di finirla in quel momento: ecco che cosa è successo e ha detto. È sempre stato riservato sulla sua vita privata, nonostante sia uno dei volti più amati della Tv e dello spettacolo in generale. Lo

Jebay_Edits : RT @mikasounds: É stato bello tornare in Italia, in Sardegna dopo tanto tempo per uno show che ci ha fatti ritrovare. Io, voi, e anche l’am… - dxlusvoni : @el100moscow fior fiorello, su Spotify non c'è (che poi quando l'ho cercata io per la prima volta non c'era neanche… - fiorellinas : @Fiorello Ti abbraccio fortissimo. Forza Rosariuccio ?, che hai tanta forza dentro di te, noi lo sappiamo ??????.… -