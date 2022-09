Elezioni: Renzi, 'nostri avversari vivono di ipocrisia, noi sui contenuti' (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set (Adnkronos) - "Questa campagna elettorale vede i nostri avversari vivere di ipocrisia". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Meloni e Salvini hanno fatto fuori Draghi e chiedono oggi a Draghi di risolvere lui i problemi, perché loro sanno di non essere capaci", prosegue il leader di Iv aggiungendo tra l'altro: "Ieri Conte è riuscito a dire di essere orgoglioso per le vittorie ucraine, dopo aver proposto da tempo di non armare Kiev. Mai vista tanta ipocrisia tutta insieme. Della campagna elettorale di Letta e Di Maio meglio non parlare proprio. Noi rilanciamo sui contenuti". . Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set (Adnkronos) - "Questa campagna elettorale vede ivivere di". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Meloni e Salvini hanno fatto fuori Draghi e chiedono oggi a Draghi di risolvere lui i problemi, perché loro sanno di non essere capaci", prosegue il leader di Iv aggiungendo tra l'altro: "Ieri Conte è riuscito a dire di essere orgoglioso per le vittorie ucraine, dopo aver proposto da tempo di non armare Kiev. Mai vista tantatutta insieme. Della campagna elettorale di Letta e Di Maio meglio non parlare proprio. Noi rilanciamo sui". .

