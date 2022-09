Elezioni 2022 | Letta con Emiliano e De Luca | «Ecco il nostro manifesto per il Sud»

(Di lunedì 12 settembre 2022) Inviato a Taranto «Finalmente ci hanno richiamato dalla panchina per farci entrare in campo...», dice, mentre aspira una sigaretta, Michele, il governatore della Puglia. Il...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi promette 1000 euro di stipendio al mese ai giovani #ANSA - PagellaPolitica : Più di nove promesse elettorali su dieci, contenute nei programmi dei principali partiti candidati alle elezioni de… - fattoquotidiano : Applausi e un comizio pubblico per l’apertura del comitato elettorale. Scene normali a pochi giorni dalle elezioni,… - De_Sand88 : RT @SkyTG24: #Elezioni, le news di oggi. Due settimane al voto, dl aiuti anima scontro politico. LIVE - ItaliaStartUp_ : Cosa vogliono fare i partiti per difendere i diritti delle donne -

L'Indro

Silvio Berlusconi approda su Tiktok, ma avrebbe preferito chiamarlo Tiktoktak. Così sarebbe stato più completo, il nome. Ma pazienza. L'importante è tendere alla massima cordialità, alla reciproca ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Renzi va all'attacco con il Terzo Polo: "Letta smetta di aiutare Meloni"regionali, ... Elezioni 2022: la confusione masochista di Letta — L'Indro Certo, a seconda della coalizione vincente lo scenario energetico sarà differente. Il Pd ha inserito nel programma l'obiettivo di installare 85 GW di rinnovabili entro il 2030. Centrodestra e Azi ...Il governo prepara un decreto da 12 miliardi, i partiti dicono che è troppo poco. Per Irene Tinagli, economista e vicesegretaria del Pd, la quantità di risorse da impiegare è ...