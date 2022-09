Eleonora Giorgi (Di lunedì 12 settembre 2022) L'attrice romana, che non ha mai fatto segreto di mal digerire l'invecchiamento, ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli su Instagram. Un cambiamento che l'ha resa "troppo felice". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 12 settembre 2022) L'attrice romana, che non ha mai fatto segreto di mal digerire l'invecchiamento, ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli su Instagram. Un cambiamento che l'ha resa "troppo felice". L'articolo proviene da DireDonna.

infoitcultura : Il nuovo look di Eleonora Giorgi: dopo la chirurgia estetica arriva l’hairstyle sbarazzino - zazoomblog : Eleonora Giorgi a quasi 70 anni diventa così: irriconoscibile - #Eleonora #Giorgi #quasi #diventa - TvtimeNews : RT @SimonaSodano3: #EleonoraGiorgi irriconoscibile su #Instagram! Troppi filtri o chirurgia estetica? - StraNotizie : Eleonora Giorgi cambia look alla soglia dei 69 anni: “Odio il decadimento!”, sua nuora Clizia commenta… - fainformazione : Eleonora Giorgi irriconoscibile su Instagram! Eleonora Giorgi irriconoscibile in una nuova foto su Instagram. La… -