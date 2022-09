Dopo William | toccanti parole di Harry per la Regina Elisabetta | fiumi di lacrime

Leggi su chedonna

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il Principerompe il silenzio e,il fratello, dice addio alla nonna, laconche fanno piangere. Il Principe, ancora in Inghilterra in attesa dei funerali dellache si terranno lunedì 12 settembre, affida ad un comunicato ufficiale il suo pensiero d’addio per l’amata nonna, scomparsa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it