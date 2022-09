Chi è Caterina Cerroni? (Di lunedì 12 settembre 2022) Caterina Cerroni, 31 anni è tra i pochi under 35 inseriti nelle liste elettorali dal Pd, scelta da Enrico Letta, in vista delle elezioni del 25 settembre Caterina Cerroni, chi è: la sfida dei giovani del Pd su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 12 settembre 2022), 31 anni è tra i pochi under 35 inseriti nelle liste elettorali dal Pd, scelta da Enrico Letta, in vista delle elezioni del 25 settembre, chi è: la sfida dei giovani del Pd su Donne Magazine.

caterina_manzi : RT @ardigiorgio: Deluca difronte a Letta ed Emiliano: “abbiamo sbagliato noi a non dire che una misura per aiutare chi non può lavorare l’a… - caterina_manzi : RT @albertocallerio: @Mezzorainpiu @GiuseppeConteIT Gli avete chiesto del suocero? Oppure gli avete chiesto chi finanzia la sua campagna el… - DonnaGlamour : Chi è Fabio Potenzano, lo chef siciliano al fianco di Caterina Balivo e Antonella Clerici - caterina_manzi : RT @AnnaLeonardi1: E mentre l'Ucraina prende a calci gli invasori russi, #Orsini (che diceva 'Putin ha già vinto') per la vergogna chiude i… - marco_murru : @caterinacorda1 Caterina??...chi ha fede nel Signore non deve temere alcun male, alla fine queste notizie lasciano i… -