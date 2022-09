Charlene di Monaco tradisce Leclerc e osa con l’abito bucato (Di lunedì 12 settembre 2022) Charlene di Monaco ha partecipato con suo marito a una funzione religiosa per la Regina Elisabetta nella chiesa anglicana di Monaco, dove si è presentata con un abito nero “a buchi”, firmato Akris. Ma ha lasciato solo il marito per assistere al GP di Monza perdendo così l’occasione di incontrare il suo grande amico Charles Leclerc. Charlene di Monaco, la funzione per Elisabetta II Come tutte le teste coronate del mondo, anche Charlene di Monaco e Alberto hanno voluto rendere omaggio alla Sovrana, scomparsa a 96 anni lo scorso 8 settembre. Mentre nel Regno Unito si procede col protocollo London Bridge che stabilisce le procedure che accompagnano Elisabetta ai funerali il prossimo 19 settembre e l’investitura a Re di Carlo III, a Montecarlo i Principi ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 settembre 2022)diha partecipato con suo marito a una funzione religiosa per la Regina Elisabetta nella chiesa anglicana di, dove si è presentata con un abito nero “a buchi”, firmato Akris. Ma ha lasciato solo il marito per assistere al GP di Monza perdendo così l’occasione di incontrare il suo grande amico Charlesdi, la funzione per Elisabetta II Come tutte le teste coronate del mondo, anchedie Alberto hanno voluto rendere omaggio alla Sovrana, scomparsa a 96 anni lo scorso 8 settembre. Mentre nel Regno Unito si procede col protocollo London Bridge che stabilisce le procedure che accompagnano Elisabetta ai funerali il prossimo 19 settembre e l’investitura a Re di Carlo III, a Montecarlo i Principi ...

infoitsalute : Charlene di Monaco rende omaggio alla regina Elisabetta (e prega per lei) - NewFlavoe : RT @vogue_italia: Grimaldi e Windsor, un solido legame destinato a durare per sempre. Il tributo di Charlene di Monaco alla Regina Elisabet… - filafresh : RT @vogue_italia: Grimaldi e Windsor, un solido legame destinato a durare per sempre. Il tributo di Charlene di Monaco alla Regina Elisabet… - vogue_italia : Grimaldi e Windsor, un solido legame destinato a durare per sempre. Il tributo di Charlene di Monaco alla Regina El… - infoitcultura : Charlene di Monaco, l'ultima indiscrezione è assurda -