Campagna elettorale - Letta 'tradito' dal bus elettrico (Di lunedì 12 settembre 2022) Vivere sulla propria pelle - più o meno consapevolmente - il "lato oscuro" della mobilità elettrica: è quello che è successo al segretario del Pd, Enrico Letta, tradito da un minibus a batteria (un Mercedes-Benz Sprinter di vecchia generazione, retrofittato da un'azienda terza) durante la prima tappa del suo tour elettorale. La carica del veicolo, più adatto a spostamenti brevi che a una spedizione su e giù per lo Stivale vista l'autonomia di circa 150 km, non è infatti bastata a "chiudere" il tragitto da Alessandria a Torino e ritorno: constatato che le batterie erano quasi scariche prima dello spostamento nel capoluogo ed evidentemente poco convinto dell'opportunità di ripiegare su un'eventuale colonnina nei paraggi, lo staff ha imbarcato Letta su un'altra auto - sempre a emissioni zero - in modo da raggiungere la ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 settembre 2022) Vivere sulla propria pelle - più o meno consapevolmente - il "lato oscuro" della mobilità elettrica: è quello che è successo al segretario del Pd, Enricoda un minibus a batteria (un Mercedes-Benz Sprinter di vecchia generazione, retrofittato da un'azienda terza) durante la prima tappa del suo tour. La carica del veicolo, più adatto a spostamenti brevi che a una spedizione su e giù per lo Stivale vista l'autonomia di circa 150 km, non è infatti bastata a "chiudere" il tragitto da Alessandria a Torino e ritorno: constatato che le batterie erano quasi scariche prima dello spostamento nel capoluogo ed evidentemente poco convinto dell'opportunità di ripiegare su un'eventuale colonnina nei paraggi, lo staff ha imbarcatosu un'altra auto - sempre a emissioni zero - in modo da raggiungere la ...

