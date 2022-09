BellaMa’: un programma pieno di sé e privo di senso (Di lunedì 12 settembre 2022) Pierluigi Diaco - BellaMa' Rivolgersi a tutti per parlare, di fatto, a nessuno. BellaMa’, il nuovo programma del pomeriggio di Rai 2, è partito pieno di tanta roba, tra concorrenti giovani e meno giovani, opinionisti Z e Boomer, aspiranti e professori, band musicale e chi più ne ha più ne metta. Il tutto infarcito di un’euforia – per nulla contagiosa – di Pierluigi Diaco. Mesi e mesi per mettere in piedi un format, preceduto persino da una mini-striscia quotidiana ad agosto, dimenticando l’elemento principale: il senso. Ebbene sì, BellaMa’ non ha senso. “Ce l’abbiamo fatta”, dice in apertura il conduttore. A fare cosa, però, non è dato sapere. Si punta sullo scontro generazionale per mettere a confronto due generazioni apparentemente distanti ma unite da linguaggi e strumenti ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 settembre 2022) Pierluigi Diaco - BellaMa' Rivolgersi a tutti per parlare, di fatto, a nessuno., il nuovodel pomeriggio di Rai 2, è partitodi tanta roba, tra concorrenti giovani e meno giovani, opinionisti Z e Boomer, aspiranti e professori, band musicale e chi più ne ha più ne metta. Il tutto infarcito di un’euforia – per nulla contagiosa – di Pierluigi Diaco. Mesi e mesi per mettere in piedi un format, preceduto persino da una mini-striscia quotidiana ad agosto, dimenticando l’elemento principale: il. Ebbene sì,non ha. “Ce l’abbiamo fatta”, dice in apertura il conduttore. A fare cosa, però, non è dato sapere. Si punta sullo scontro generazionale per mettere a confronto due generazioni apparentemente distanti ma unite da linguaggi e strumenti ...

GiusCandela : La carriera di Diaco è un mistero, televisivamente è negato, l'amicizia con la Meloni ecc. Ma il punto è proprio te… - giuvannuzzo : Non per infierire ma un programma tv rivolto a Gen Z pieno zeppo di “creator” che non scala manco le tendenze Twitt… - fabiofabbretti : #BellaMa: un programma pieno di sé e privo di senso. Ne parlo qui ?? - FeliceSalvati2 : Non sto seguendo il programma in quanto non sopporto diaco. Ma posso solo immaginare che tipo di programma possa es… - AnnaMancini81 : BellaMa 12 settembre, diretta e considerazioni: parte il nuovo programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco -

