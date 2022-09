Ascolti TV | Domenica 11 settembre 2022 (Di lunedì 12 settembre 2022) Finale di Pallavolo Nella serata di ieri, Domenica 11 settembre 2022, su Rai1 la finale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Italia-Polonia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima visione di Harriet ha ottenuto un ascolto medio pari a .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Bull ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia1 il film Aquaman ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (… – %), l’appuntamento con Presa Diretta ha raccolto davanti al video 000 spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 il ritorno di Non è l’Arena ha interessato .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Tv8 World Trade Center è stato seguito da .000 spettatori con ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 settembre 2022) Finale di Pallavolo Nella serata di ieri,11, su Rai1 la finale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Italia-Polonia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima visione di Harriet ha ottenuto un ascolto medio pari a .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Bull ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia1 il film Aquaman ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (… – %), l’appuntamento con Presa Diretta ha raccolto davanti al video 000 spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 il ritorno di Non è l’Arena ha interessato .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Tv8 World Trade Center è stato seguito da .000 spettatori con ...

fabiofabbretti : Clamoroso boom per il pomeriggio di Tv8: l'#ItalianGP di Formula 1 vola al 28% di share con circa 3,4 milioni di sp… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Domenica 11 settembre 2022. In 3,7 mln per il trionfo della Nazionale di Pallavolo (22.5%). Harriet 11… - fabiofabbretti : Il trionfo dell'#ItalVolley al 22.5% su Rai 1, Canale 5 ferma all'11.4% con #Harriet. Fiacco ritorno per… - tvblogit : Ascolti tv domenica 11 settembre 2022 - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 11 settembre 2022: Mondiali Pallavolo (finale Italia-Polonia), Harriet, Non è l'arena, dati Aud… -