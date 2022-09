Alessandro Cecchi Paone, il fidanzato Simone Antolini interviene dopo la paparazzata in barca: “Per me è stato il finimondo” (Di lunedì 12 settembre 2022) Circa una settimana fa, Alessandro Cecchi Paone è stato paparazzato in compagnia di Simone Antolini, giovane studente in Scienze Giuridiche. Poco dopo, il giornalista è uscito allo scoperto, confermando la storia d’amore con il 23enne dai capelli biondi e il sorriso carismatico: E’ una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio nuovo libro sul 5G e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi. dopo le foto, purtroppo non sono mancati i soliti leoni ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 settembre 2022) Circa una settimana fa,paparazzato in compagnia di, giovane studente in Scienze Giuridiche. Poco, il giornalista è uscito allo scoperto, confermando la storia d’amore con il 23enne dai capelli biondi e il sorriso carismatico: E’ una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio nuovo libro sul 5G e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi.le foto, purtroppo non sono mancati i soliti leoni ...

IsaeChia : #AlessandroCecchiPaone, il fidanzato #SimoneAntolini interviene dopo la paparazzata in barca: 'Per me è stato il fi… - Lucavad72 : RT @fanpage: 'I vicini che mi credevano eterosessuale adesso mi insultano'. A parlare è Simone Antolini, il fidanzato di Alessandro Cecchi… - MarcoTognini : RT @Michele_Arnese: Oggi, dopo quella a Totti, altra intervista-scoop del Corriere della Sera. Il quotidiano Rcs ha intervistato Simone, 23… - CaninoRosita : RT @fanpage: 'I vicini che mi credevano eterosessuale adesso mi insultano'. A parlare è Simone Antolini, il fidanzato di Alessandro Cecchi… - JJ1897JJ : RT @fanpage: 'I vicini che mi credevano eterosessuale adesso mi insultano'. A parlare è Simone Antolini, il fidanzato di Alessandro Cecchi… -