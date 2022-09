Albanova corsara | Accietto col ‘tiraggiro’ stende il Savoia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Primo successo stagionale per l’, che sbanca il Paudice di San Giorgio a Cremano e si impone per 0 a 1 sul. I biancazzurri si portano a quota quattro punti in un campionato in cui, dopo due giornate, non ci sono squadre a punteggio pieno. LA PARTITA – Ciaramella deve fare a meno dell’infortunato Bouraoui e lancia Minutella etitolari in attacco. Le squadre si studiano a lungo e nella prima mezz’ora non succede praticamente nulla. Al 36? primo tiro del, con Cuomo che sfiora l’incrocio. Al 40?, però, l’passa:dal limite sposta la palla e calcia a giro sul secondo palo, Landi non può nulla ed è 0 a 1. Mentre i biancazzurri festeggiano, Scarpa protesta e viene espulso: ...