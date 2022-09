Abbasso le armi, viva le armi. La giravolta di Conte sugli aiuti militari all'Ucraina (ora che vince in Donbas) (Di lunedì 12 settembre 2022) Trenta aprile 2022. Le parole del presidente grillino Giuseppe Conte contro l'invio di nuove armi all'Ucraina sono limpide: "Il M5s si oppone all'invio di aiuti militari e anche si oppone a controffensive”. Il pacifismo del fu Avvocato del popolo lo porterà a dire anche, 13 maggio nella sede dell'Associazione Stampa estera a Roma, che l'invio di armi avrebbe portato solo nuova violenza, quindi "sopraffazione e revanscismo". Oppure, il 7 giugno, che "l'Ucraina è stata sostenuta a sufficienza, anche in termini di aiuti militari. L'Italia quella che doveva fare l'ha fatto. Ci sono altri paesi, come Stati Uniti e Gran Bretagna, che stanno continuando a rifornire di armi ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 12 settembre 2022) Trenta aprile 2022. Le parole del presidente grillino Giuseppecontro l'invio di nuoveall'sono limpide: "Il M5s si oppone all'invio die anche si oppone a controffensive”. Il pacifismo del fu Avvocato del popolo lo porterà a dire anche, 13 maggio nella sede dell'Associazione Stampa estera a Roma, che l'invio diavrebbe portato solo nuova violenza, quindi "sopraffazione e revanscismo". Oppure, il 7 giugno, che "l'è stata sostenuta a sufficienza, anche in termini di. L'Italia quella che doveva fare l'ha fatto. Ci sono altri paesi, come Stati Uniti e Gran Bretagna, che stanno continuando a rifornire di...

