Venezia 2022 | i beauty look | lo chignon di Cate Blanchett e il bob cut retrò di Taylor Russell

Leggi su velvetmag

(Di domenica 11 settembre 2022) Ultimi fuochi d’artificio glamour a. La kermesse è giunta al termine e le star hanno regalato gli ultimi spunti di tendenza latocome il micro bub cut di. La Mostra del cinema diha ufficialmente concluso la sua corsa. La cerimonia di premiazione è stata anticipata, come di consueto, da un’ultima sfilata delle star sul red carpet. E nessuno ha deluso le aspettative. La decima giornata di kermesse ha rivisto alcune delle star più attese di questa edizione tornare in Laguna come, che non ha rinunciato al suo fascino evergreen proponendo unoelegante effetto messy con ciuffo tirato verso l’altro per creare volume. Lato make-up, la star hollywoodiana ...