US Open 2022, Iga Swiatek: "Ho tenuto basse le aspettative qui, vittoria che non mi aspettavo" (Di domenica 11 settembre 2022) Iga Swiatek è sempre più la dominatrice del tennis femminile. Ieri sera l'US Open 2022 è finito in bacheca della polacca, che può ora vantare tre titoli Slam, il primo al di fuori del Roland Garros, cementando così la sua prima posizione nel ranking mondiale con 10365 punti, oltre 5000 in più della sua diretta inseguitrice, la tunisina Ons Jabeur uscita sconfitta sul cemento di Flushing Meadows. "Racchiudere la partita in una frase è difficile – debutta la Swiatek in conferenza stampa – sono orgogliosa di me stessa, era una sfida molto difficile. Anche se ho dominato all'inizio sapevo che il match sarebbe diventato più complicato, abbiamo giocato ad un grande livello". Per lei, come prima accennato, è il primo titolo Slam al di fuori della terra rossa: "Ho raggiunto anche la semifinale agli Australian ...

