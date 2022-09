Ucraina, la Russia rimuove il capo del distretto occidentale per le 'devastanti sconfitte' (Di domenica 11 settembre 2022) Ma la Russia non avrebbe vinto facilmente? Dopo sei mesi di guerra le cose non stanno così - Per via delle "devastanti sconfitte" subite nella controffensiva Ucraina , Mosca ha rimosso ancora una ... Leggi su globalist (Di domenica 11 settembre 2022) Ma lanon avrebbe vinto facilmente? Dopo sei mesi di guerra le cose non stanno così - Per via delle "" subite nella controffensiva, Mosca ha rimosso ancora una ...

ceciliasala : La controffensiva: gli ucraini sfondano, i russi scappano. Abbiamo passato mesi a dedicare articoli (gli analisti i… - martaottaviani : Avanti con aiuti agli ucraini e #sanzioni alla #Russia. #Putin non medierà nemmeno in ginocchio. Vanno resi inoffen… - nelloscavo : La controffensiva #Ucraina non é cominciata oggi. L'abbiamo seguita per settimane, lenta ma inesorabile. #Russia se… - Claudiomar63 : RT @a_libutti: Per 6 mesi i pacifisti hanno detto: “se l’Ucraina vuole la pace deve arrendersi.” Ora, muti. Nessuno che dica: “se la Russia… - g_sellan : RT @martaottaviani: Per quelli che: forse sarebbe il momento di trattare con #Putin. Stasera la Russia sta devastando l’#Ucraina di missili… -