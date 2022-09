Traffico Roma del 11-09-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per lavori sulla Cassia bis tra il raccordo e via della Giustiniana in uscita dacode per lavori anche sulla via Pontina Spinaceto a Castel di Decima verso Pomezia resta scorrevole ilsul tratto Urbano della A24 è sul Raccordo Anulare pedonalizzato lo ricordiamo come ogni domenica il fatto di via dei Fori Imperiali deviazioni anche per le linee bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità