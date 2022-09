Tim Music Awards Dalla Radio al Palco oggi su Rai 1 | scaletta cantanti e ospiti | a che ora inizia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 settembre 2022) Dopo le due puntate in prima serata con Vanessa Incontrada e Carlo Conti, questo pomeriggio, dopo il primo appuntamento con Mara Venier e la sua Domenica In, andrà in onda lo Speciale Timal. Che vedrà alla conduzione, a partire dalle 17,20, Nek e Carolina Di Domenico. Ma chi si esibirà? View this post on Instagram A post shared by Carolina Di Domenico (@didocart) Chi sono iche saliranno suldello Speciale TimdiSaranno tanti gli artisti che saliranno sul. Ecco chi si esibirà (non è l’ordine ufficiale di uscita): Aka7even Alex Ana Mena Emis Killa Federico Rossi Franco 126 Giusy ...