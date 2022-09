Serie C 2022/2023, Sounas e doppio Biasci: il Catanzaro espugna Taranto (Di domenica 11 settembre 2022) Tutto facile per il Catanzaro, che nella seconda giornata del girone C della Serie C 2022/2023 espugna per 0-3 il campo del Taranto. Succede tutto nel primo tempo con il gol del vantaggio di Sounas e la doppietta di Biasci. Nella ripresa prova ad emergere anche la squadra pugliese ma è bravissimo Fulignati, che mantiene la sua porta inviolata. Successo esterno anche per la Turris, che sconfigge 2-0 la Juve Stabia. Vittoria all’ultimo respiro per l’Audace Cerignola, che batte per 1-0 il Giugliano grazie ad un gol in extremis in pieno recupero. Vince di misura pure la Virtus Francavilla, a cui basta un rigore di Paterno per avere ragione del Messina. Quattro gol e tante emozioni tra Viterbese e Fidelis Andria. I padroni di casa sembrano avere la partita ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Tutto facile per il, che nella seconda giornata del girone C dellaper 0-3 il campo del. Succede tutto nel primo tempo con il gol del vantaggio die la doppietta di. Nella ripresa prova ad emergere anche la squadra pugliese ma è bravissimo Fulignati, che mantiene la sua porta inviolata. Successo esterno anche per la Turris, che sconfigge 2-0 la Juve Stabia. Vittoria all’ultimo respiro per l’Audace Cerignola, che batte per 1-0 il Giugliano grazie ad un gol in extremis in pieno recupero. Vince di misura pure la Virtus Francavilla, a cui basta un rigore di Paterno per avere ragione del Messina. Quattro gol e tante emozioni tra Viterbese e Fidelis Andria. I padroni di casa sembrano avere la partita ...

