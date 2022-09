Leader filorusso a Donetsk: "Situazione tesa" (Di domenica 11 settembre 2022) La Situazione lungo la linea di combattimento nella Repubblica Popolare di Donetsk è tesa ma le forze della milizia popolare la tengono sotto controllo: è quanto ha sostenuto Denis Pushilin, capo della Repubblica popolare di Donetsk... Leggi su today (Di domenica 11 settembre 2022) Lalungo la linea di combattimento nella Repubblica Popolare dima le forze della milizia popolare la tengono sotto controllo: è quanto ha sostenuto Denis Pushilin, capo della Repubblica popolare di...

