GP Monza | Leclerc sale sul podio ma la Ferrari resta con l’amaro in bocca

(Di domenica 11 settembre 2022) Ladi Charlessul, al secondo posto, nella sedicesima tappa del Mondiale di Formula1 2022 a. A trionfare è Max Verstappen, quarto posto per Carlos Sainz, protagonista di una rimonta eccezionale sin dai primi tornanti della gara. Charlesraggiunge un record ed eguaglia Michael Schumacher con 8 pole ottenute nella stessa stagione. Traguardo importante che arriva proprio sul circuito di, nel centenario dell’Autodromo brianzolo. @Credits AnsaUna giornata importante su una pista nella quale il Cavallino non porta un successo a casa da 2019; quando propriotrionfò a sorpresa. Vittoria sulla quale, inutile dirlo, hanno puntato i tifosi per questa data importante. Il centenario dell’Autodromo brianzolo Si ...