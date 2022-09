“Era calcio di rigore” | Napoli-Spezia | moviola e polemiche su Meret

(Di domenica 11 settembre 2022) Sorgono nuoveper un presuntonon assegnato allocontro ilper un contatto trae Kiwior Il turno successivo alle coppe europee è sempre molto complicato per tutte le squadre italiane., Inter e Milan hanno vinto soffrendo contro squadre tecnicamente inferiori. Tre punti importantissimi per tutte e tre le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Link4Universe : L'ultima volta che iniziava un giorno senza la #QueenElizabeth II nel mondo, gli aerei esistevano da solo un paio d… - juventusfc : ??Miretti: « Quando ho iniziato a giocare a calcio, da piccolo il mio idolo era Nedved ». - pepinnen : @edoarwsk Che rimangono le stesse le cronache dei calcio pantofolati sempre diffidenti contro la juve, ricordate Be… - psb_original : Cagliari, Radunovic: “Non era facile in 10 difendersi. Tre punti meritati” #SerieB - effe1312 : @Vane_Sardegna @Swiss_Man_1 Brava! Umiltà e pazienza questi sconosciuti. Quando avevo 15 anni, in centro dove abita… -

Lì, quando l'Inter ha avuto bisogno delle sue guide, la "B&B" si è materializzata per dare quella scossa di cui c'bisogno.mancato un po' di mordente, non aveva convinto l'atteggiamento di squadra. Stavolta l'intensità non è mancata, fin dall'inizio. E s'è visto. Lotta Aveva preparato un match diverso, Stefano ...Era stata la prima trasferta del 2022, sarà la prima trasferta della nuova stagione. Otto mesi dopo, l’Imolese torna al Porta Elisa ospite della Lucchese per ...Quello che era centro è ormai diventato periferia. E questo scivolamento alla deriva rischia di essere irreversibile. La chiusura di quel sogno collettivo chiamato calciomercato costringe a guardare n ...