Enrico, campione italiano di CrossFit, è di Leffe: "Quella corsa con un sacco da 90 kg"

È bergamasco il campione italiano di CrossFit: si chiama Enrico Zenoni ed è originario di Leffe, in Valle Seriana. Giulia Brugnetti ha realizzato per BgY una videointervista in cui Enrico spiega molto bene i segreti di questa disciplina, per cui servono un'ottima tenuta fisica e mentale. Per farvi un'idea: ha portato a termine 5 chilometri di corsa portando in mano 2 sacchi da 45 chili, prima di salire delle scale con un sacco che pesava il doppio: 90 chili.

