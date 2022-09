Dopo Elisabetta II, crolla tutto (Di domenica 11 settembre 2022) Ormai da tre giorni, il regno britannico più lungo della storia monarchica ha conosciuto la parola fine: 70 anni e 214 giorni. Solo l’assolutismo di Luigi XIV, che salì al trono francese all’età di soli cinque anni, è riuscito a far meglio: 72 anni e 110 giorni. Ma era un’Europa diversa, una storia ed un contesto imparagonabili, totalmente differenti. La morte della regina Elisabetta rappresenta la fine del XX secolo, quello che, in un libro dal titolo Il Secolo Breve, l’analista Hobsbawn lo descriveva dal 1914, anno dello scoppio della Grande Guerra, al 1991, il termine dell’Unione Sovietica. Al di là di approfondimenti storici e dei ricordi, di cui ci hanno deliziato anche i quotidiani italiani, il pezzo, forse più originale e prettamente politico, lo ha offerto il Wall Street Journal, la mattina seguente alla fine del regno elisabettiano. Le nuove sfide del Regno ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 11 settembre 2022) Ormai da tre giorni, il regno britannico più lungo della storia monarchica ha conosciuto la parola fine: 70 anni e 214 giorni. Solo l’assolutismo di Luigi XIV, che salì al trono francese all’età di soli cinque anni, è riuscito a far meglio: 72 anni e 110 giorni. Ma era un’Europa diversa, una storia ed un contesto imparagonabili, totalmente differenti. La morte della reginarappresenta la fine del XX secolo, quello che, in un libro dal titolo Il Secolo Breve, l’analista Hobsbawn lo descriveva dal 1914, anno dello scoppio della Grande Guerra, al 1991, il termine dell’Unione Sovietica. Al di là di approfondimenti storici e dei ricordi, di cui ci hanno deliziato anche i quotidiani italiani, il pezzo, forse più originale e prettamente politico, lo ha offerto il Wall Street Journal, la mattina seguente alla fine del regno elisabettiano. Le nuove sfide del Regno ...

trash_italiano : È virale la foto di una nuvola che secondo gli utenti ricorderebbe la Regina Elisabetta. La foto è stata scattata i… - gippu1 : Corsi e riCorsi: nella prima giornata di serie A dopo la morte della Regina Elisabetta c'è in calendario Empoli-Rom… - repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - MattioliMax : RT @DonChisciotte_P: Dalla BCE uno “scacco matto” per l’Italia? - S2E97 Dopo Elisabetta, quale futuro per la monarchia (britannica e no)… - Asllanismo_ : RT @trash_italiano: È virale la foto di una nuvola che secondo gli utenti ricorderebbe la Regina Elisabetta. La foto è stata scattata in In… -