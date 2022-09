Dl aiuti bis, Conte: M5s lo vota comunque, non esiste veto (Di domenica 11 settembre 2022) "M5s non ha posto alcun veto: noi voteremo lo stesso il decreto aiuti", anche se non sarà approvato il suo emendamento sul Superbonus. Lo ha precisato il presidente M5s Giuseppe Conte, incontrando la stampa a Firenze."Si sottoscriva l'emendamento per far circolare i crediti che noi non ritireremo", ha esortato la maggioranza Conte. "Martedì - ha sottolineato le altre forze politiche decideranno se votarlo o no. E qualora non lo voteranno si assumeranno la responsabilità di far fallire 30-40 mila aziende" Leggi su ilfogliettone (Di domenica 11 settembre 2022) "M5s non ha posto alcun: noi voteremo lo stesso il decreto", anche se non sarà approvato il suo emendamento sul Superbonus. Lo ha precisato il presidente M5s Giuseppe, incontrando la stampa a Firenze."Si sottoscriva l'emendamento per far circolare i crediti che noi non ritireremo", ha esortato la maggioranza. "Martedì - ha sottolineato le altre forze politiche decideranno serlo o no. E qualora non lo voteranno si assumeranno la responsabilità di far fallire 30-40 mila aziende"

