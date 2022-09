Da Twitter – Marco Asensio era furioso oggi perché non giocava contro il Maiorca. Carlo Anc… (Di domenica 11 settembre 2022) Marco Asensio era furioso oggi perché non giocava contro il Maiorca. Carlo Ancelotti: “La rabbia di Asensio per non giocare? Sono d’accordo con lui, quindi lo terrò a mente” #Real Madrid Il contratto di Asensio scade a giugno 2023. pic.Twitter.com/05p7SOYMQi — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 11 settembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 11 settembre 2022)eranonilAncelotti: “La rabbia diper non giocare? Sono d’accordo con lui, quindi lo terrò a mente” #Real Madrid Il contratto discade a giugno 2023. pic..com/05p7SOYMQi — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 11 settembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

DavidPuente : 1/ Foto di un matrimonio, saluto nazista e bandiera ucraina. L''utente Marco scrive 'Sposi in Ucraina', Francesco c… - Mov5Stelle : 'La classe dirigente della Meloni è la stessa che da 30 anni provoca danni all'Italia. La Russa, Fitto, Gasparri, P… - matteorenzi : Altra condanna per Marco Travaglio. Ma che strano, vero? ????? - cataldi_marco : RT @angelmnt99: Ed anche stasera vi ho fatto vincere l partita. Maledetti figli di una tana di ratti. - garyermini : RT @MinervaMcGrani1: Roma 10 settembre, conferenza stampa dell’Associazione Contiamoci, interviene Marco Rizzo per #ItaliaSovranaePopolare… -