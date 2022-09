Controffensiva ucraina | le forze di Kiev a 50 km dal confine russo Mosca | “Solo una ritirata strategica”

ceciliasala : La controffensiva: gli ucraini sfondano, i russi scappano. Abbiamo passato mesi a dedicare articoli (gli analisti i… - nelloscavo : La controffensiva #Ucraina non é cominciata oggi. L'abbiamo seguita per settimane, lenta ma inesorabile. #Russia se… - riotta : #Putinversteher italiani vi han detto bugie sulla guerra #Ucraina negando che ci sarebbe stata, spiegando che… - Radio1Rai : Prosegue la controffensiva ucraina dopo la liberazione di due città chiave della regione di #Kharkiv. 'Le truppe ru… - emanuelegiusep3 : RT @Tg3web: Grazie alle armi inviate dagli alleati occidentali, la controffensiva ucraina nel nordest del Paese continua a guadagnare terre… -

...lanell'est e nel sud del Paese, riconquistando centri da mesi in mani nemiche. Il comandante in capo delle forze armate, Valeriy Zaluzhny, ha annunciato che in questo mese l'...La guerra in, le tensioni globali: cosa c'è da sapere Il terreno - Così lasta cambiando la guerra L'analisi - L'avanzatamanda in fumo 4 mesi di conquiste ...Prosegue la liberazione dell'est del paese, il Donbass. L'esercito di Kiev ha reso noto che in queste ultime ore si sta completando la riconquista dei tre importanti centri di Izyum, Kupiansk e Balaki ...La guerra in Ucraina ha dato nelle ultime ore la svolta più grande e inaspettata dall'invasione russa del Paese via terra, mare e aria ...