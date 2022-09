"Attenzione all'uragano Danielle": dove colpirà e cosa cambia in Italia (Di domenica 11 settembre 2022) Sul fronte meteo bisogna fare molta Attenzione agli sviluppi dell'ex uragano Danielle. Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it, individua infatti nell'arrivo dell'ex-uragano Danielle una delle principali cause della rimonta (da lunedì) del caldo africano sull'Italia: la tempesta tropicale, in arrivo sulla Galizia, favorirà la formazione di una profonda saccatura sull'Ovest del continente. Con questa configurazione aria calda ed umida risalirà verso l'Italia con afa e massime oltre i 35-38°C nei primi giorni della nuova settimana. In seguito, l'arrivo dell'ex-super uragano categoria 4 Earl, declassato ma ancora attivo come ciclone extratropicale, porterà maltempo sull'Italia centro-settentrionale da mercoledì ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Sul fronte meteo bisogna fare moltaagli sviluppi dell'ex. Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it, individua infatti nell'arrivo dell'ex-una delle principali cause della rimonta (da lunedì) del caldo africano sull': la tempesta tropicale, in arrivo sulla Galizia, favorirà la formazione di una profonda saccatura sull'Ovest del continente. Con questa configurazione aria calda ed umida risalirà verso l'con afa e massime oltre i 35-38°C nei primi giorni della nuova settimana. In seguito, l'arrivo dell'ex-supercategoria 4 Earl, declassato ma ancora attivo come ciclone extratropicale, porterà maltempo sull'centro-settentrionale da mercoledì ...

Ghi_sola : un fornello domestico acceso il tempo necessario per cuocere la pasta per tre persone, consuma in media 0,02 mc di… - LostInHole : RT @ImSophiaPLMS: La nuova perla di #ConcitaDeGregorio portata all’attenzione del grande pubblico: 'Qualcuno dice: non ha mai governato pro… - andreacoletti4 : RT @red_mask9: Ormai nel mondo operaio non si parla d’altro che dei jet privati. Finalmente un politico serio ha posto all’attenzione di tu… - fed851 : RT @_MicroMega_: Lo storico israeliano Ilan Pappé rivolge l’attenzione all’annessione e all’occupazione della Striscia di Gaza e della Cisg… - ImSophiaPLMS : La nuova perla di #ConcitaDeGregorio portata all’attenzione del grande pubblico: 'Qualcuno dice: non ha mai governa… -