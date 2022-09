Ucraina, Zelensky: "Esercito Russia scappa" (Di sabato 10 settembre 2022) "In questi giorni l'Esercito russo sta dando il meglio di sé, mostrando le spalle. E, dopo tutto, è una buona scelta per loro scappare. Non c'è e non ci sarà posto per gli occupanti in Ucraina". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) "In questi giorni l'russo sta dando il meglio di sé, mostrando le spalle. E, dopo tutto, è una buona scelta per lorore. Non c'è e non ci sarà posto per gli occupanti in". Lo ha ...

GiovaQuez : La controffensiva ucraina prosegue nel Sud, infliggendo pesanti perdite alle forze russe. Le truppe ucraine hanno r… - Adnkronos : ?? L'#Ucraina chiederà alla #Russia più di 300 miliardi di Euro di risarcimenti per i danni causati dalle sue truppe… - sole24ore : ?? «In questo momento, le forze armate ucraine hanno liberato e preso il controllo di oltre 30 insediamenti nella re… - arybarbarella : RT @todorov_denis: @cugusi1952 La Russia non accetta mercenari stranieri come l'Ucraina di Zelensky. Informati bene prima di scrivere cazza… - BungaBu72537413 : @ugom65 @Frances22449915 @mario0549 Russia e Ucraina non sonno paesi europei, l ombrello della nato funzionava, vis… -