Serie B, super Reggina: vince a Pisa e vola in vetta. Colpi Cagliari e Bari (Di sabato 10 settembre 2022) BENEVENTO - Nella 5ª giornata di Serie B il Cagliari di Liverani batte il Benevento 2 - 0 e vola a 10 punti in campionato, coi giallorossi che invece sprecano una preziosa occasione per smuovere le ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 settembre 2022) BENEVENTO - Nella 5ª giornata diB ildi Liverani batte il Benevento 2 - 0 ea 10 punti in campionato, coi giallorossi che invece sprecano una preziosa occasione per smuovere le ...

IlyRedPassion : @ladystrayeah @vaneisthenewme2 Sono tutti super convinti che arrivare a ventisei puntate sia la mossa giusta per qu… - _25_04_ : Perché siete abituate a vedere serie come baby e summertime. Ci sono serie italiane stupende, ad esempio l'amica g… - Marty_Loca80 : @Belottismo90 @aleoricchio Io tutte queste super potenze non le vedo in serie A Abbiamo una rosa inferiore a pochi.… - 7_marzo : @zuma2007 @lucagenoa1893 idem, nn capiscono o forse nn vogliono capirlo nn remo contro la società nn sono un ammira… - petalsforhailee : comunque prime video mi sembra star prendendo un brutto esempio da n3tflix. sta iniziando a cancellare tutte le sue… -