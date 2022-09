Sampdoria, Osti: «Giampaolo nostro riferimento, giocatori in linea col progetto» (Di sabato 10 settembre 2022) Carlo Osti, direttore tecnico della Sampdoria, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Milan: le dichiarazioni Carlo Osti, direttore tecnico della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Milan. CALCIOMERCATO – «Il nuovo CdA ha messo dei paletti ma è sempre stato molto chiaro, abbiamo cercato di fare un mercato in base alle nostre possibilità, vendendo i giocatori che avevano richieste. Abbiamo preso dei giocatori che riteniamo che possano essere in linea con il nostro modo di giocare». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Carlo, direttore tecnico della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Milan: le dichiarazioni Carlo, direttore tecnico della, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Milan. CALCIOMERCATO – «Il nuovo CdA ha messo dei paletti ma è sempre stato molto chiaro, abbiamo cercato di fare un mercato in base alle nostre possibilità, vendendo iche avevano richieste. Abbiamo preso deiche riteniamo che possano essere incon ilmodo di giocare». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

clubdoria46 : #Sampdoria: tra #calciomercato e #Cda #Osti conferma #Giampaolo. Le parole #samp - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Osti: 'Giampaolo è il nostro allenatore, per noi resta un punto di riferimento' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Osti: 'Giampaolo è il nostro allenatore, per noi resta un punto di riferimento' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Osti: 'Giampaolo è il nostro allenatore, per noi resta un punto di riferimento' - napolimagazine : SAMPDORIA - Osti: 'Giampaolo è il nostro allenatore, per noi resta un punto di riferimento' -