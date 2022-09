Roma, il socio del Circolo Aniene in tribunale: «L’ingresso deve essere vietato alle donne» (Di sabato 10 settembre 2022) Fino a qualche tempo fa il Circolo Canottieri Aniene di Roma aveva una regola piuttosto curiosa: L’ingresso alle donne era vietato. In base allo statuto solo le persone di sesso maschile potevano diventare soci effettivi. Il 4 aprile 2022 il presidente del Coni e del Circolo Giovanni Malagò ha convocato un’assemblea che ha deliberato che anche le donne possono iscriversi. Ma, fa sapere oggi Repubblica Roma, un socio si è rivolto al tribunale civile per cancellarla. Si tratta di un architetto 82enne nel frattempo sospeso dal suo Ordine per motivi disciplinari. E nel ricorso ha presentato eccezioni formali e sostanziali: «L’assemblea – si legge – si è svolta il 4 aprile presso la ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) Fino a qualche tempo fa ilCanottieridiaveva una regola piuttosto curiosa:era. In base allo statuto solo le persone di sesso maschile potevano diventare soci effettivi. Il 4 aprile 2022 il presidente del Coni e delGiovanni Malagò ha convocato un’assemblea che ha deliberato che anche lepossono iscriversi. Ma, fa sapere oggi Repubblica, unsi è rivolto alcivile per cancellarla. Si tratta di un architetto 82enne nel frattempo sospeso dal suo Ordine per motivi disciplinari. E nel ricorso ha presentato eccezioni formali e sostanziali: «L’assemblea – si legge – si è svolta il 4 aprile presso la ...

