Rafael Leao espulso: salta Milan-Napoli (Di sabato 10 settembre 2022) Rafael Leao è stato espulso durante Sampdoria-Milan, l'attaccante portoghese salterà sicuramente la sfida con il Napoli. Durante la sfida di Serie A tra Milan e Sampdoria è arrivata una doppia ammonizione per Leao che quindi ha dovuto abbandonare il campo, lasciando la sua squadra in dieci dal 47? secondo tempo. A causa dell'espulsione Leao non giocherà il match Milan-Napoli che è una delle prime sfide scudetto di questa stagione. Sicuramente una perdita importante per Pioli che non potrà contare su uno dei suoi giocatori migliori che fino ad ora ha guidato l'attacco dei rossoneri. Anche il Napoli dovrà fare a meno del suo attaccante principale, visto che Victor Osimhen non recupererà per la sfida ...

