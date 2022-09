Pnrr, Gentiloni apre ad una proroga dei termini. Lisbona ha chiesto di allungare i piani concordati con l’Ue. E l’idea piace (Di sabato 10 settembre 2022) Anche il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, apre alla possibilità di modificare i piani di ripresa e resilienza europei. L’ex premier italiano ha definito “molto interessante” la posizione del governo portoghese, che propone di allungare la scadenza della Recovery and Resilience Facility oltre il 2026 per quanto riguarda gli investimenti, alla luce dell’alta inflazione dovuta alla crisi energetica. Lisbona sostiene infatti che, per gli Stati membri, attuare tutti gli investimenti previsti dai rispettivi piani comporta costi troppo elevati. Per di più, con la corsa alle materie prime innescata dalla necessità di rispettare i cronoprogrammi del Recovery plan, si rischia di alimentare ulteriormente la spirale dei prezzi. La ministra delle Finanze Nadia Calvino, interpellata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 settembre 2022) Anche il commissario Ue all’Economia, Paoloalla possibilità di modificare idi ripresa e resilienza europei. L’ex premier italiano ha definito “molto interessante” la posizione del governo portoghese, che propone dila scadenza della Recovery and Resilience Facility oltre il 2026 per quanto riguarda gli investimenti, alla luce dell’alta inflazione dovuta alla crisi energetica.sostiene infatti che, per gli Stati membri, attuare tutti gli investimenti previsti dai rispettivicomporta costi troppo elevati. Per di più, con la corsa alle materie prime innescata dalla necessità di rispettare i cronoprogrammi del Recovery plan, si rischia di alimentare ulteriormente la spirale dei prezzi. La ministra delle Finanze Nadia Calvino, interpellata ...

