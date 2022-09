PALINSESTI 18-24 SETTEMBRE 2022 | GFVIP | SCHERZI A PARTE | MONTALBANO | LA NAZIONALE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 10 settembre 2022) Itv Rai, Mediaset, La7 e Tv8 dal 18 al 24. Benché la garanzia sia già iniziata, ci sono molte proposte che partono in questa settimana:con Enrico Papi, il GF Vip di Alfonso Signorini e Non è l’Arena con Massimo Giletti su La7. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Le Indagini di Lolita LoboscoL Le Indagini di Lolita Lobosco M Sophia! 1°TvM: La Voce del ViolinoG Porta a Porta Speciale ElezioniV Italia-Inghilterra (Nations League)S Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ’90 (2/3) DNEWL GF Vip NEWM Benvenuti al NordM PeléG GF VipV Nessuno Come Noi 1°TvS Tu Sì Que Vales Rai 2 Italia 1 D NCIS Los Angeles + Bull 1°TvL Nudi per la VitaM Nudi per la Vita FINEM ...