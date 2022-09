Lunedì confronto a due Letta-Meloni sul web, Calenda si auto aggiunge (Di sabato 10 settembre 2022) Il sito de Corriere della Sera ospiterà Lunedì alle 18 il confronto Meloni-Letta saltato in tv. E il leader del Terzo Polo Carlo Calenda si è attrezzato per fingere invece un confronto a tre, con anche lui collegato a distanza. "Abbiamo chiesto di allargare il confronto - spiega - ma Letta e Meloni dopo Cernobbio non ci pensano. Abbiamo deciso di partecipare al confronto a distanza. Alle 19 dai nostri social potrete sentire le risposte di Meloni e Letta a cui si aggiungeranno le mie collegato da uno studio"."Gli utenti - spiega - assisteranno a un dibattito a tre. Domanda di Fontana, risposte Meloni, Letta e mia (collegato). Abbiamo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 settembre 2022) Il sito de Corriere della Sera ospiteràalle 18 ilsaltato in tv. E il leader del Terzo Polo Carlosi è attrezzato per fingere invece una tre, con anche lui collegato a distanza. "Abbiamo chiesto di allargare il- spiega - madopo Cernobbio non ci pensano. Abbiamo deciso di partecipare ala distanza. Alle 19 dai nostri social potrete sentire le risposte dia cui siranno le mie collegato da uno studio"."Gli utenti - spiega - assisteranno a un dibattito a tre. Domanda di Fontana, rispostee mia (collegato). Abbiamo ...

zazoomblog : Lunedì confronto a due Letta - Meloni sul web Calenda si auto aggiunge - #Lunedì #confronto #Letta #Meloni - cferraro2018 : RT @CoMImpegno: Verso le #elezioni2022 #conoscere e #scegliere “Il cambiamento possibile” Lunedi 12 settembre alle ore 18 in Largo Corsia d… - difesapopolo : Le sfide nel territorio per la transizione ecologica. Un confronto tra i candidati lunedì 12 settembre alle 18 in d… - AleCom1968 : RT @CoMImpegno: Verso le #elezioni2022 #conoscere e #scegliere “Il cambiamento possibile” Lunedi 12 settembre alle ore 18 in Largo Corsia d… - lauraravetto : RT @CoMImpegno: Verso le #elezioni2022 #conoscere e #scegliere “Il cambiamento possibile” Lunedi 12 settembre alle ore 18 in Largo Corsia d… -

Uomini e Donne, storia al capolinea: dopo il ritorno di fiamma è già finita di nuovo ... che nel frattempo è tornata in studio per un confronto con Davide Donadei e Chiara Rabbi. E, a ... Appuntamento su Canale 5 lunedì 19 settembre 2022, alle ore 14 e 45! Calenda, partecipo a distanza al confronto Letta - Meloni ROMA, 10 SET Non sarà più un duello a due quello tra la leader di FdI, Giorgia Meloni e il segretario del Pd, Enrico Letta, previsto per lunedì al Corriere.tv. Il confronto si allargherà, infatti, anche al leader di Azione Carlo Calenda che ha trovato la propria soluzione per collegarsi, anche se a distanza. "Abbiamo chiesto di ... Tiscali Notizie ... che nel frattempo è tornata in studio per uncon Davide Donadei e Chiara Rabbi. E, a ... Appuntamento su Canale 519 settembre 2022, alle ore 14 e 45!ROMA, 10 SET Non sarà più un duello a due quello tra la leader di FdI, Giorgia Meloni e il segretario del Pd, Enrico Letta, previsto peral Corriere.tv. Ilsi allargherà, infatti, anche al leader di Azione Carlo Calenda che ha trovato la propria soluzione per collegarsi, anche se a distanza. "Abbiamo chiesto di ... Lunedì confronto a due Letta-Meloni sul web, Calenda si auto aggiunge