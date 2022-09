LIVE Polonia-Brasile 2-2, Mondiali volley 2022 in DIRETTA: si decide tutto al tie-break! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-25 Murooooooooo di Bruno si Semeniuk! Si decide tutto al tie-break! 21-24 In rete il servizio di Kochanowski! Ci sono 3 set-point per il Brasile. 21-23 Si insacca l’attacco di Semeniuk, la Polonia si rifa sotto! 20-23 Murone di Semeniuk su Wallace. 19-23 Parallela potente di Semeniuk. 18-23 Non passa la battuta di Fornal. 18-22 Problema fisico per Lucarelli, entra Adriano. 18-22 Mani-out di Sliwka da posto due. 17-22 Errore al servizio anche per la Polonia. 17-21 Finisce qui la serie al servizio di Bruno. 16-21 Ancora un errore di Sliwka, la Polonia si sta lasciando andare. 16-20 Muroneeeeeeeeeee di Lucarelli su Kurek! C’è profumo di tie-break. 16-19 Il Brasile volaaaa a +3! ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-25 Murooooooooo di Bruno si Semeniuk! Sial tie-21-24 In rete il servizio di Kochanowski! Ci sono 3 set-point per il. 21-23 Si insacca l’attacco di Semeniuk, lasi rifa sotto! 20-23 Murone di Semeniuk su Wallace. 19-23 Parallela potente di Semeniuk. 18-23 Non passa la battuta di Fornal. 18-22 Problema fisico per Lucarelli, entra Adriano. 18-22 Mani-out di Sliwka da posto due. 17-22 Errore al servizio anche per la. 17-21 Finisce qui la serie al servizio di Bruno. 16-21 Ancora un errore di Sliwka, lasi sta lasciando andare. 16-20 Muroneeeeeeeeeee di Lucarelli su Kurek! C’è profumo di tie-break. 16-19 Ilvolaaaa a +3! ...

