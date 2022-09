LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: Red Bull e Ferrari vicine in FP3, dalle 16.00 le qualifiche! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Ecco la classifica completa delle FP3 a Monza: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:21.252 42 Charles LECLERC Ferrari+0.347 4 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.596 44 Carlos SAINZ Ferrari+0.645 4 5 Fernando ALONSO Alpine+1.054 3 6 Lando NORRIS McLaren+1.067 3 7 George RUSSELL Mercedes+1.105 4 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.178 4 9 Esteban OCON Alpine+1.254 3 10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.315 5 11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.405 4 12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.503 4 13 Nicholas LATIFI Williams+1.524 4 14 Nyck DE VRIES Williams+1.617 4 15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.619 3 16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.698 4 17 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.852 6 18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.951 3 19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.140 1 20 Lance STROLL Aston ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Ecco la classifica completa delle FP3 a Monza: 1 Max VERSTAPPEN RedRacing1:21.252 42 Charles LECLERC+0.347 4 3 Sergio PEREZ RedRacing+0.596 44 Carlos SAINZ+0.645 4 5 Fernando ALONSO Alpine+1.054 3 6 Lando NORRIS McLaren+1.067 3 7 George RUSSELL Mercedes+1.105 4 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.178 4 9 Esteban OCON Alpine+1.254 3 10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.315 5 11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.405 4 12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.503 4 13 Nicholas LATIFI Williams+1.524 4 14 Nyck DE VRIES Williams+1.617 4 15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.619 3 16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.698 4 17 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.852 6 18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.951 3 19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.140 1 20 Lance STROLL Aston ...

SkySportF1 : Alle 13:00 LIVE le #FP3 dell'#ItalianGP su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - flowyrus : Come posso conoscere altre au pair che partono dall’Italia ad ottobre secondo te? — sui gruppi facebook - TodaySportsLi14 : PSS Sleman vs Persis Solo RANS Nusantara v Persik Kediri ?? Free Live stream -