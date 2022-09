Cagliari: primo gol per il baby talento Luvumbo (Di sabato 10 settembre 2022) Il Cagliari ha battuto il Benevento al vigorito per 2-0. Il raddoppio dei sardi è il primo trai professionisti del 2002 Zito Luvumbo Il Cagliari, in dieci uomini, raddoppia allo stadio Ciro Vigorito grazie al primo gol in Serie B per l’attaccante angolano classe 2002 Zito Luvumbo. Lancio di Deiola che pesca sulla linea del fuorigioco lo scatto di Zito Luvumbo: l’angolano brucia in velocità Glik e davanti a Paleari lo fredda con un mancino ad incrociare. Dopo un lungo check al Var per la posizione di Luvumbo l’arbitro assegna il gol del raddoppio ai rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Ilha battuto il Benevento al vigorito per 2-0. Il raddoppio dei sardi è iltrai professionisti del 2002 ZitoIl, in dieci uomini, raddoppia allo stadio Ciro Vigorito grazie algol in Serie B per l’attaccante angolano classe 2002 Zito. Lancio di Deiola che pesca sulla linea del fuorigioco lo scatto di Zito: l’angolano brucia in velocità Glik e davanti a Paleari lo fredda con un mancino ad incrociare. Dopo un lungo check al Var per la posizione dil’arbitro assegna il gol del raddoppio ai rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

