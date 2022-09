Brighton, dopo l'addio di Potter arriva il primo no per la panchina (Di sabato 10 settembre 2022) dopo l'addio di Graham Potter passato al Chelsea, il Brighton sta cercando un nuovo allenatore ma ha già ricevuto il primo no: secondo... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022)l'di Grahampassato al Chelsea, ilsta cercando un nuovo allenatore ma ha già ricevuto ilno: secondo...

DiMarzio : #Chelsea, #Potter in pole position per il dopo #Tuchel. Il #Brighton acconsente all'incontro #PremierLeague - sportli26181512 : Brighton, dopo l'addio di Potter arriva il primo no per la panchina: Dopo l'addio di Graham Potter passato al Chels… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Brighton, dopo l'addio di Potter sondato Frank del Brentford: no dell'allenatore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Brighton, dopo l'addio di Potter sondato Frank del Brentford: no dell'allenatore - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Brighton, dopo l'addio di Potter sondato Frank del Brentford: no dell'allenatore -