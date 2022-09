Valentino ricorda l’incontro con la regina Elisabetta: “Le ho detto: ‘Il nero è un colore divino per il vostro incarnato’, lei ha risposto che poteva metterlo solo ai funerali” (Di venerdì 9 settembre 2022) “Sua Maestà, in questo momento in cui il mondo intero è rattristato per la vostra morte, vorrei ricordare un momento indimenticabile avvenuto durante una mia mostra a Londra, che avete onorato con la vostra presenza. Davanti a un vestito di velluto nero vi ho detto: ‘Madam, il nero è un colore divino per il vostro incarnato’. Sorridendo, avete risposto che vi sarebbe piaciuto indossarlo, ma che potevate vestire di nero solo ai funerali”. Con questo aneddoto affettuoso e personale, lo stilista Valentino Garavani ha voluto dare l’ultimo saluto alla regina Elisabetta, morta ieri a Balmoral all’età di 96 anni. Lo stilista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) “Sua Maestà, in questo momento in cui il mondo intero è rattristato per la vostra morte, vorreire un momento indimenticabile avvenuto durante una mia mostra a Londra, che avete onorato con la vostra presenza. Davanti a un vestito di vellutovi ho: ‘Madam, ilè unper il. Sorridendo, aveteche vi sarebbe piaciuto indossarlo, ma chete vestire diai”. Con questo aneddoto affettuoso e personale, lo stilistaGaravani ha voluto dare l’ultimo saluto alla, morta ieri a Balmoral all’età di 96 anni. Lo stilista ...

