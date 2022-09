Uomini e Donne, rissa sfiorata tra Riccardo e il nuovo cavaliere di Ida (Di venerdì 9 settembre 2022) Uomini e Donne, rissa sfiorata tra Riccardo Guarnieri e il nuovo cavaliere di Ida Platano: interviene Maria De Filippi. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 9 settembre 2022)traGuarnieri e ildi Ida Platano: interviene Maria De Filippi. suMagazine.

AndreaOrlandosp : Ricordare: 79 anni fa il Re tradì l’Italia con una fuga ingloriosa dalla guerra. Il riscatto della Patria fu il fru… - gualtierieurope : Oggi a Porta S. Paolo rinnoviamo l’omaggio alle donne e agli uomini che lottarono e diedero la vita per difendere l… - pfmajorino : Ma se #Meloni è così tanto dalla parte delle donne perchè ha fatto votare contro, al Parlamento europeo, la risol… - DolomitesUNESCO : L’ultima puntata di un racconto collettivo fatto di donne e uomini che vivono nelle #Dolomiti e per le Dolomiti. 5… - g1usy22 : Agli uomini etero non piacciono le donne x2345535534 -