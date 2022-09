Un segnale, hanno scritto sui social i sudditi (Di venerdì 9 settembre 2022) L’incredibile arcobaleno a Londra (Photo by Samir Hussein/WireImage) Un incredibile doppio arcobaleno è apparso nei cieli di Londra, proprio sopra Buckingham Palace e il castello di Windsor, nei minuti successivi alla diffusione della notizia della morte della regina Elisabetta. Migliaia di sudditi, accorsi per le strade, hanno fotografato e catturato l’attimo fissandolo poi nei social. Subito è stato scritto: “La regina si è unita al suo principe Filippo”. Qualcuno su Twitter ha anche scritto: “L’arcobaleno sopra il castello di Windsor è stato un segnale e mi ha emozionato”. Un altro ha aggiunto: “Un arcobaleno, la bandiera dell’Union Jack a mezz’asta, un’immagine imponente per un addio”. Chissà se è così, ma certo quel doppio arcobaleno a Londra è stata un’immagine di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 settembre 2022) L’incredibile arcobaleno a Londra (Photo by Samir Hussein/WireImage) Un incredibile doppio arcobaleno è apparso nei cieli di Londra, proprio sopra Buckingham Palace e il castello di Windsor, nei minuti successivi alla diffusione della notizia della morte della regina Elisabetta. Migliaia di, accorsi per le strade,fotografato e catturato l’attimo fissandolo poi nei. Subito è stato: “La regina si è unita al suo principe Filippo”. Qualcuno su Twitter ha anche: “L’arcobaleno sopra il castello di Windsor è stato une mi ha emozionato”. Un altro ha aggiunto: “Un arcobaleno, la bandiera dell’Union Jack a mezz’asta, un’immagine imponente per un addio”. Chissà se è così, ma certo quel doppio arcobaleno a Londra è stata un’immagine di ...

