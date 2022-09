Un posto al sole: nuovo dramma a Palazzo Palladini. Fan in ansia (Di venerdì 9 settembre 2022) Cosa succederà nella puntata di Un posto al sole in onda il 9 settembre? Le anticipazioni parlano di un clima piuttosto pesante per l’ultimo episodio della settimana. Un posto al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 9 settembre 2022) Cosa succederà nella puntata di Unalin onda il 9 settembre? Le anticipazioni parlano di un clima piuttosto pesante per l’ultimo episodio della settimana. Unal… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

iamexemi : RT @SamueleDex: Ieri ho visto #Pinocchio e mi chiedo come Disney possa produrre una cosa così al di sotto anche di una sola puntata di Un p… - SamueleDex : Ieri ho visto #Pinocchio e mi chiedo come Disney possa produrre una cosa così al di sotto anche di una sola puntata di Un posto al sole. - sergio_scorza : 7/8 che continuerà a prenderla in quel posto, sempre lo stesso posto, là dove non brilla mai il sole?” Rendetevi co… - fm347153 : @lefrasidiosho @QLexPipiens Tranquilla che un posto al sole te lo rimedi comunque!!!! - nicolasavoia : #AscoltiTv soap 8/09 ??#twittamiBeautiful 2.399.000 20,13% ??#UnaVita 2.067.000 19,39% ??#UnAltroDomani 1.654.000 1… -