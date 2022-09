Temptation Island, una coppia del programma ad un passo dalle nozze: ecco la data esatta in cui si celebrerà il matrimonio (Di venerdì 9 settembre 2022) I due ex protagonisti di Temptation Island Raffaela Giudice e Andrea Celentano si sposeranno fra 12 giorni, ovvero il 22 settembre. A rivelare la data ci ha pensato Andrea stesso tramite una Instagram Stories sul suo profilo Instagram in cui è ben visibile un countdown relativo al giorno delle nozze: Oltre a rivelare la data in cui Raffaela e Andrea diranno il fatidico ‘sì’, Celentano ha aggiunto: L’ansia inizia a farsi sentire, fino a qualche giorno fa ero tranquillissimo, ma ora che il giorno si sta avvicinando l’ansia c’è. Inoltre, lo stesso Andrea ha svelato – sempre nelle sue Instagram Stories – dove stanno facendo la casa dei loro sogni, che è ancora in fase di costruzione: I due avevano fatto il loro viaggio nei sentimenti nel 2018, e nel reality Andrea si era avvicinato particolarmente ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 settembre 2022) I due ex protagonisti diRaffaela Giudice e Andrea Celentano si sposeranno fra 12 giorni, ovvero il 22 settembre. A rivelare laci ha pensato Andrea stesso tramite una Instagram Stories sul suo profilo Instagram in cui è ben visibile un countdown relativo al giorno delle: Oltre a rivelare lain cui Raffaela e Andrea diranno il fatidico ‘sì’, Celentano ha aggiunto: L’ansia inizia a farsi sentire, fino a qualche giorno fa ero tranquillissimo, ma ora che il giorno si sta avvicinando l’ansia c’è. Inoltre, lo stesso Andrea ha svelato – sempre nelle sue Instagram Stories – dove stanno facendo la casa dei loro sogni, che è ancora in fase di costruzione: I due avevano fatto il loro viaggio nei sentimenti nel 2018, e nel reality Andrea si era avvicinato particolarmente ...

