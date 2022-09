Sondaggi, M5S può prendere alcuni collegi al Sud. Il ruolo di Conte per il recupero nei collegi uninominali (Di venerdì 9 settembre 2022) Ultimo giorno di Sondaggi prima delle due settimane di «silenzio demoscopico» in cui non sarà possibile diffondere nuovi dati sulle intenzioni di voto. La sorpresa... Leggi su ilmattino (Di venerdì 9 settembre 2022) Ultimo giorno diprima delle due settimane di «silenzio demoscopico» in cui non sarà possibile diffondere nuovi dati sulle intenzioni di voto. La sorpresa...

fattoquotidiano : Sondaggi, Noto: Pd per la prima volta crolla sotto il 20%. Fdi ancora in crescita al 24,3%. M5s sale al 13 e supera… - carlosibilia : I sondaggi fotografano un momento e vanno presi con le molle, ma tutti concordano sulla crescita del M5S. In ogni c… - sole24ore : ?? #Fdi avanza nei sondaggi. #M5S stacca la #Lega. Il partito di #MatteoSalvini sarebbe per la prima volta sotto le… - annalisapanello : RT @MaleficoRojo: Il #M5S che risale nei sondaggi dimostra solo quanto siano pilotati gli stessi, vedrete che questa banda di scappati di c… - AngelaAngelmi : RT @MaleficoRojo: Il #M5S che risale nei sondaggi dimostra solo quanto siano pilotati gli stessi, vedrete che questa banda di scappati di c… -