Scatola 'sospetta' a Milano nei pressi luogo comizio Letta (Di venerdì 9 settembre 2022) Due matasse di cavi elettrici e uno scatolone chiuso da scotch da pacchi abbandonati sono stati trovati stamattina dalla polizia nel centro di Milano, sul marciapiedi di via Larga, all'altezza del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Due matasse di cavi elettrici e uno scatolone chiuso da scotch da pacchi abbandonati sono stati trovati stamattina dalla polizia nel centro di, sul marciapiedi di via Larga, all'altezza del ...

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Scatola 'sospetta' a Milano nei pressi luogo comizio Letta Artificieri in azione vicino Assolom… - rep_milano : Scatola 'sospetta' a Milano, artificieri al lavoro in via Larga davanti al consolato del Libano - Parlamenteide : Ore 11:00 - Scatola 'sospetta' a Milano nei pressi dei luogo del comizio #Letta - LaNotiziaQuoti : Uno studente universitario è stato arrestato e portato in carcere dopo che si era fatto spedire dalla Spagna un pac… - cercasisocrate : RT @seiofossifuoco: mi vedi in bus dopo sei ore di lavoro con una scatola sospetta e mi chiedi se c'è una bomba ed io ti dico no ! apro la… -