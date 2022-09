Roma, tutto il degrado in una sola foto: cittadini sotto choc (Di venerdì 9 settembre 2022) A Roma non è passato inosservato che a Piazzale degli Eroi sono stati utilizzati dei monopattini per delimitare un'area non accessibile. A pubblicare la foto è stata “Roma fa schifo”, una pagina molto attiva su Facebook che nasce come bacheca civica che mette insieme le segnalazioni di migliaia di cittadini sul degrado in cui versa la capitale italiana. “La pubblicazione è libera - si legge sulla pagina - e a tutti è permesso di dire la propria per il bene della città. Non c'è una redazione, non c'è un responsabile, non c'è un controllo sui contenuti pubblicati: Roma fa schifo è un semplice blog, un diario, non una testata giornalistica”. E così tornando a Piazzale degli Eroi, è stato ribattezzato piazzale dei monopattini: molti hanno provato almeno a fare ironia a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Anon è passato inosservato che a Piazzale degli Eroi sono stati utilizzati dei monopattini per delimitare un'area non accessibile. A pubblicare laè stata “fa schifo”, una pagina molto attiva su Facebook che nasce come bacheca civica che mette insieme le segnalazioni di migliaia disulin cui versa la capitale italiana. “La pubblicazione è libera - si legge sulla pagina - e a tutti è permesso di dire la propria per il bene della città. Non c'è una redazione, non c'è un responsabile, non c'è un controllo sui contenuti pubblicati:fa schifo è un semplice blog, un diario, non una testata giornalistica”. E così tornando a Piazzale degli Eroi, è stato ribattezzato piazzale dei monopattini: molti hanno provato almeno a fare ironia a ...

