Rientro a scuola | Farmacisti in aiuto | “Facciamo il pieno al Fondo di solidarietà per l’acquisto di materiale scolastico”

(Di venerdì 9 settembre 2022) L’inizio del nuovo annoè alle porte e diventa sempre più imminente il bisogno di acquistareper i nostri figli: interminabili liste di tutto quello che occorre per mandare i bambini in classe con tutto l’occorrente al suono della prima campanella.in, da sempre attiva con iniziative sul territorio di Fiumicino, da tempo ha attivato il progetto ‘di’, per sostenere famiglie che si trovano in un momento di difficoltà. “Questoha l’obiettivo di tendere una mano ai nuclei familiari che non riescono a fronteggiare tutte le spese – spiega Tullio Dariol, Presidente diin-, incluse quelle scolastiche. Tale iniziativa, infatti, è divisa ...

mannocchia : Settembre, mese di rientro a scuola mentre 250 milioni di bambini nel mondo non hanno accesso all'istruzione ne sc… - artvgirl : RT @kittyvmpire: io con il mio shot di candeggina la notte prima del rientro a scuola - bellecommerome : RT @kittyvmpire: io con il mio shot di candeggina la notte prima del rientro a scuola - dvfencxless : RT @kittyvmpire: io con il mio shot di candeggina la notte prima del rientro a scuola - SwagZvndaya96 : RT @z91hnd: @ ministero dell'istruzione propongo il posticipo del rientro a scuola di una settimana perché siamo tutti affranti dalla morte… -

... rivenditore per la grande distribuzione di prodotti di cancelleria noto soprattutto per il marchio Mitama Per ilgli zaini Seven - Invicta si alleano con la cancelleria Mitama. Il ...Riprende lae "Colazione con Grisbì" torna ad addolcire le giornate di impegno con l'ultima creazione di ... Una vera e propria 'coccola' dolce da regalarsi per alleggerire 'l'effetto' già ...La vice sindaca Bellini chiede incontro in Regione. Sostegni e contributi, regole covid, mense, trasporti, nidi gratuiti, nuove scuole ...“Il 19 Settembre partirà il servizio Asacom (assistenti all’autonomia e alla comunicazione) nelle scuole elementari (primarie) e nelle secondarie di I livello (medie) del Comune di Agrigento. I vouche ...